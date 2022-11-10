Дочь Всеволода Смирнова оценила посвященную 100-летию реставратора выставку в Пскове

Дочь знаменитого псковского архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова – Ирина Ларионова – поделилась впечатлениями о выставке «Всеволодов свет», посвященной 100-летию со дня рождения мастера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Генеральный директор учреждения Светлана Мельникова провела ее по залам Палат у Сокольей башни, где располагается выставка, и рассказала о том, как велась работа над этим проектом.
Ирина Ларионова осмотрела экспонаты выставки, основу которых составляют вещи из фондов Псковского музея-заповедника. В Палатах у Сокольей башни представлены акварели Всеволода Смирнова, его работы в технике художественной ковки, а также впервые представленные широкой публике личные документы, материалы о военной судьбе Всеволода Смирнова, о его послевоенной жизни, учебе, семье и друзьях.
Напомним, выставка «Всеволодов Свет» открыта для посещения в Палатах у Сокольей башни (Доме Ксендза).