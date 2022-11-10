Культура

Дочь Всеволода Смирнова оценила посвященную 100-летию реставратора выставку в Пскове

Дочь знаменитого псковского архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова – Ирина Ларионова – поделилась впечатлениями о выставке «Всеволодов свет», посвященной 100-летию со дня рождения мастера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Генеральный директор учреждения Светлана Мельникова провела ее по залам Палат у Сокольей башни, где располагается выставка, и рассказала о том, как велась работа над этим проектом.

«Это было очень волнительно, потому что мы показывали нашу выставку дочери Всеволода Смирнова – человеку, которого невозможно обмануть. Она в полном смысле слова была соавтором отца, много с ним работала, по сути, прожила с ним жизнь. Показывать ей выставку и рассказывать о собственном отце – это очень непростая история. Слова Ирины Всеволодовны о том, что выставка получилась очень теплой и глубокой по смыслу, я думаю, являются лучшей наградой тем, кто эту выставку задумал и сделал», – подчеркнула Светлана Мельникова.

Ирина Ларионова осмотрела экспонаты выставки, основу которых составляют вещи из фондов Псковского музея-заповедника. В Палатах у Сокольей башни представлены акварели Всеволода Смирнова, его работы в технике художественной ковки, а также впервые представленные широкой публике личные документы, материалы о военной судьбе Всеволода Смирнова, о его послевоенной жизни, учебе, семье и друзьях.

«Изначально я предполагала, что эта выставка будет такая камерная, очень семейная и очень теплая. Так и получилось. Все вещи, которые тут представлены, они как раз касаются семьи, друзей, единомышленников моего отца. Некоторые вещи никогда раньше не были представлены. Думаю, что люди, которые придут на эту выставку, будут довольны и узнают Всеволода Петровича, моего отца, как простого человека в своей семье и в быту. Я очень хотела, чтобы именно такая выставка и получилась», – добавила Ирина Ларионова.

Напомним, выставка «Всеволодов Свет» открыта для посещения в Палатах у Сокольей башни (Доме Ксендза).