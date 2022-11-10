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Культура

На выставку «Предметный мир войны» приглашают псковичей

11.11.2022 17:54|ПсковКомментариев: 0

В Псковском музее-заповеднике действует выставочный проект «Предметный мир войны», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. Между тем, предметы, представленные в рамках проекта, имеют большое значение и помогают более полно раскрыть историю военного времени и героических подвигов, совершенных нашими земляками», – рассказали в музее.

Экспонаты проекта регулярно обновляются, что дает возможность освещения совершенно различных аспектов военной истории Псковщины. Сейчас на выставке представлен солдатский медальон и вкладыш, который принадлежал Василию Пигалову – наводчику батареи 76-мм пушек 1-го стрелкового полка 310-й стрелковой дивизии, который погиб в бою 12 марта 1944 года и был похоронен на мемориале в деревне Шванибахово (Токарево) Псковского области.

Сам медальон («смертник») в Красной Армии был введен в 1925 году. Он относился к табельным вещам и в случае утери заменялся новым. Медальон представлял собой прямоугольную коробочку из оцинкованной жести с ушком для тесьмы. Внутри помещался вкладыш из бумаги (пергаментная и газетная бумага), выполненный типографским способом, с личными данными бойца. Несмотря на то, что в 1937 году медальоны были сняты с довольствия РККА, они все же встречаются у бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны.

На днях в Псковском музее-заповеднике также открылась постерная фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем».

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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