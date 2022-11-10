Модернизацию культурно-досуговых учреждений продолжат в Великих Луках. Об этом в своем еженедельном видеообращении сообщил глава города Николай Козловский.
Николай Козловский напомнил, что в 2017 году была завершена реконструкция Великолукского драматического театра, износ здания составлял 81%: протекала крыша, осыпалась штукатурка, были неисправны инженерные системы, имелись и другие существенные проблемы.
В ходе проведенной реконструкции был выполнен большой объём строительных работ. Установили новую механику сцены, приобрели световое и звуковое оборудование, современный вид грим-уборные для артистов – они были оснащены специальной мебелью, системой связи. Оформили в современном стиле малый зал, в котором реализовываются молодёжные театральные проекты.
В результате реконструкции площадь театра увеличилась на тысячу квадратных метров.
Также в 2020 году завершён капитальный ремонт детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского с оснащением оборудованием и музыкальными инструментами. За годы существования музыкальное образование здесь получили более трёх тысяч юных великолучан.
«Многие из них продолжили обучение и стали педагогами или профессиональными музыкантами и работают в различных уголках России, ближнего и дальнего зарубежья, а обновленная инфраструктура поможет и дальше получать юным жителям города качественное дополнительное образование в области искусства», – уточнил глава города.
В 2021 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» в Великих Луках открылась первая модельная библиотека на базе детской библиотеки имени Аркадия Гайдара, расположенной на улице Карла Либкнехта. В учреждении провели ремонтные работы, закупили компьютерную технику и мультимедийное оборудование, современную комфортную мебель. Приобрели свыше 7 тысяч экземпляров новых книг – лучших произведений мировой и отечественной литературы.
«В ходе модернизации преобразилось библиотечное пространство. Теперь у посетителей появились более широкие возможности для культурного досуга и развития талантов. И нужно сказать, что за время работы этой модернизированной библиотеки посещать её наши юные великолучане стали гораздо чаще, чем прежде. С января текущего года число посещений достигло уже порядка 34 тысяч», – добавил Николай Козловский.
Также в 2021 в рамках федерального проекта «Цифровая культура» в Центре эстетического воспитания на улице Ботвина, 12 оборудовали виртуальный концертный зал. Для этого в отремонтированном концертном зале установили современное высокотехнологичное оборудование, которое обеспечивает отличное качество звука и изображения и создаёт эффект реального присутствия на концертах российских и зарубежных исполнителей и музыкальных коллективов, известных по всему миру.