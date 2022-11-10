Культура

Модернизацию культурно-досуговых учреждений продолжат в Великих Луках

Модернизацию культурно-досуговых учреждений продолжат в Великих Луках. Об этом в своем еженедельном видеообращении сообщил глава города Николай Козловский.

«От состояния сферы культуры напрямую зависит качество духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и уровень культуры всего нашего общества. Кроме того, модернизация культурно-досуговых учреждений позволяет открывать новые рабочие места, что способствует росту экономического потенциала города. Также, благодаря развитию сферы культуры, открытию современных культурных объектов, улучшаются условия жизни, они становятся более комфортными, что способствует всестороннему глубокому развитию молодёжи нашего города. Эту важную и нужную работу мы будем продолжать и в дальнейшем», – отметил глава города.

Николай Козловский напомнил, что в 2017 году была завершена реконструкция Великолукского драматического театра, износ здания составлял 81%: протекала крыша, осыпалась штукатурка, были неисправны инженерные системы, имелись и другие существенные проблемы.

В ходе проведенной реконструкции был выполнен большой объём строительных работ. Установили новую механику сцены, приобрели световое и звуковое оборудование, современный вид грим-уборные для артистов – они были оснащены специальной мебелью, системой связи. Оформили в современном стиле малый зал, в котором реализовываются молодёжные театральные проекты.

В результате реконструкции площадь театра увеличилась на тысячу квадратных метров.

Также в 2020 году завершён капитальный ремонт детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского с оснащением оборудованием и музыкальными инструментами. За годы существования музыкальное образование здесь получили более трёх тысяч юных великолучан.

«Многие из них продолжили обучение и стали педагогами или профессиональными музыкантами и работают в различных уголках России, ближнего и дальнего зарубежья, а обновленная инфраструктура поможет и дальше получать юным жителям города качественное дополнительное образование в области искусства», – уточнил глава города.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» в Великих Луках открылась первая модельная библиотека на базе детской библиотеки имени Аркадия Гайдара, расположенной на улице Карла Либкнехта. В учреждении провели ремонтные работы, закупили компьютерную технику и мультимедийное оборудование, современную комфортную мебель. Приобрели свыше 7 тысяч экземпляров новых книг – лучших произведений мировой и отечественной литературы.

«В ходе модернизации преобразилось библиотечное пространство. Теперь у посетителей появились более широкие возможности для культурного досуга и развития талантов. И нужно сказать, что за время работы этой модернизированной библиотеки посещать её наши юные великолучане стали гораздо чаще, чем прежде. С января текущего года число посещений достигло уже порядка 34 тысяч», – добавил Николай Козловский.

Также в 2021 в рамках федерального проекта «Цифровая культура» в Центре эстетического воспитания на улице Ботвина, 12 оборудовали виртуальный концертный зал. Для этого в отремонтированном концертном зале установили современное высокотехнологичное оборудование, которое обеспечивает отличное качество звука и изображения и создаёт эффект реального присутствия на концертах российских и зарубежных исполнителей и музыкальных коллективов, известных по всему миру.