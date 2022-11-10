Культура

Занятие для участников проекта «Университет третьего возраста» прошло в псковском музее

В Псковском музее-заповеднике прошло очередное занятие для участников социального проекта «Университет третьего возраста». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Уже шестнадцать лет проект существует в Псковской области, и все это время его участники активно сотрудничают с Псковским музеем-заповедником. Музейные встречи для «Университета третьего возраста» уже давно стали традиционными. Сегодняшнее занятие состоялось в картинной галерее и было посвящено пейзажу.

Встречи проходят в рамках программы «Образование длиною в жизнь», специально разработанной музейщиками для почтенных студентов, желающих приобщиться к культурному наследию наших предков, которое хранит музей. Программа включает цикл различных образовательных занятий, экскурсий и других мероприятий на базе объектов Псковского музея-заповедника.

«Очень надеемся, что это не будет экскурсиями в привычном смысле слова, когда говорит один экскурсовод. У наших гостей богатый жизненный опыт и разносторонние интересы, поэтому, надеемся, они будут задавать вопросы, участвовать в обсуждениях и что-то рассказывать о себе», – поделилась Зинаида Колесникова, главный специалист центра музейной педагогики.

Программа «Образование длиною в жизнь» является крайне востребованной в Псковском музее-заповеднике. В этом «учебном» году на нее записались более 60 человек. В течение ноября участники будут небольшими группами посещать картинную галерею, а музейщики будут проводить для них разнообразные занятия и экскурсии, разговаривать об изобразительном искусстве, особенности тех или иных полотен, судьбе художников.