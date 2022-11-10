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Заявление псковского купца Батова на выдачу промыслового свидетельства опубликовали архивисты

Заявление торгового предприятия купца Петра Батова на выдачу промыслового свидетельства в Псковское раскладочное по промысловому налогу присутствие от 21 апреля 1909 года опубликовали архивисты. Выдержки из документа специалисты разместили на странице Государственного архива Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области

Из заявления:

Какого рода торговое заведение или предприятие имеет плательщик, то есть имеет ли лавку, магазин, амбар, двор, подряд и тому подобное.; каким товаром торгует и производится ли торговля оптом, в розницу или по мелочам?

– Оптовый склад хлебных и колониальных товаров.

Где находится заведение: если в городе, то указать город, улицу, дом, торговый ряд и т. п., если вне города, то указать уезд, волость, селение.

– Псков, на Завеличье.

Сколько покоев или комнат и сколько входов для покупателей имеется в заведении?

– Один вход.

Сколько имеется складочных помещений при самом заведении и отдельно от него (как снабженных платными свидетельствами, так и бесплатными билетами) с указанием где именно каждое складочное помещение находится?

– Пять.

а какую годовую плату нанималось в прошлом году помещение, занятое заведением, а также каждое складочное помещение? Если торговое помещение нанято было за общую плату, вместе с квартирой хозяина заведения, то нужно указать общую плату с отметкой, что плата показана вместе с квартирой; если же помещение не наемное, то следует тогда отметить «не наемное».

– Не наемное.

Кто заведует заведением: сам хозяин или член семьи и какой или наемный уполномоченный приказчик 1-го класса?

– Сам хозяин.

Сколько в заведении находилось в прошлом году при торговле лиц?

– Членов семьи 3 человек; наемных приказчиков – 2; прочих служащих при заведении (работников всякого рода) 7 человек.

Сколько в прошедшем году было израсходовано на уплату жалованья в виде денежных выдач?

– Уполномоченному –, всем остальным приказчикам 800 рублей, прочим служащим 1200 рублей. Итого 2000 рублей.

Среди других данных можно узнать, что общий оборот составил 208 тысяч рублей, «в том числе, по ярмаркам».