Заявление псковского купца Батова на выдачу промыслового свидетельства опубликовали архивисты

Заявление торгового предприятия купца Петра Батова на выдачу промыслового свидетельства в Псковское раскладочное по промысловому налогу присутствие от 21 апреля 1909 года опубликовали архивисты. Выдержки из документа специалисты разместили на странице Государственного архива Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Государственный архив Псковской области
Из заявления:
- Какого рода торговое заведение или предприятие имеет плательщик, то есть имеет ли лавку, магазин, амбар, двор, подряд и тому подобное.; каким товаром торгует и производится ли торговля оптом, в розницу или по мелочам?
– Оптовый склад хлебных и колониальных товаров.
- Где находится заведение: если в городе, то указать город, улицу, дом, торговый ряд и т. п., если вне города, то указать уезд, волость, селение.
– Псков, на Завеличье.
- Сколько покоев или комнат и сколько входов для покупателей имеется в заведении?
– Один вход.
- Сколько имеется складочных помещений при самом заведении и отдельно от него (как снабженных платными свидетельствами, так и бесплатными билетами) с указанием где именно каждое складочное помещение находится?
– Пять.
- а какую годовую плату нанималось в прошлом году помещение, занятое заведением, а также каждое складочное помещение? Если торговое помещение нанято было за общую плату, вместе с квартирой хозяина заведения, то нужно указать общую плату с отметкой, что плата показана вместе с квартирой; если же помещение не наемное, то следует тогда отметить «не наемное».
– Не наемное.
- Кто заведует заведением: сам хозяин или член семьи и какой или наемный уполномоченный приказчик 1-го класса?
– Сам хозяин.
- Сколько в заведении находилось в прошлом году при торговле лиц?
– Членов семьи 3 человек; наемных приказчиков – 2; прочих служащих при заведении (работников всякого рода) 7 человек.
- Сколько в прошедшем году было израсходовано на уплату жалованья в виде денежных выдач?
– Уполномоченному –, всем остальным приказчикам 800 рублей, прочим служащим 1200 рублей. Итого 2000 рублей.
- Среди других данных можно узнать, что общий оборот составил 208 тысяч рублей, «в том числе, по ярмаркам».
«И рисуется детальная картинка организации работы предприятия купца Батова. А ведь когда-то документ этот явно считали чем-то рядовым. Но сегодня это ценнейший материал об истории города Пскова», – заключили архивисты.