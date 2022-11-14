Культура

Новую интерактивную программу запустят в музее истории в Печорах

Музей истории города Печоры запускает новую интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето», посвященную уникальному культурному наследию этого народа, которое находится под охраной ЮНЕСКО. Программа стартует в декабре 2022 года и станет прекрасным подарком к наступающему Новому году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

В ходе программы посетители увидят зал музея истории города Печоры, посвященный культуре сето, узнают об истории и особенностях этого народа. После информативной части гостей будет ждать выступление детского этнографического ансамбля Tsirgukõsõ, который поможет познакомиться с культурой сето еще ближе и проникнуться особенной атмосферой их быта.

В ходе программы гостей музея ждет:

яркое песенное представление;

деревенские танцы;

старинное рукоделие, модное вне времени;

музыкальные костюмы, звенящие от обилия серебра;

увлекательный мастер-класс.

Программа будет проводиться по субботам, по предварительным заявкам для групп посетителей. Место проведения: Печоры, улица Международная, 6. Запись на программу и подробности по телефону: +78114823077.