Культура

Концерт «Дисней. Музыкальный мир» прошёл в псковском колледже искусств

Концерт «Дисней. Музыкальный мир» состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

В концерте приняли участие студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады» Анастасия Алексеева, Марина Анищенкова, Анна Бутман, Дарина Вольнова, Анастасия Егорова, Ирина Елфимова, Анастасия Куклина, Мария Михайлова, Алина Николаева, Софья Сегаль, Андрей Фёдоров, Екатерина Чугунова, Дарья Шилова и учащиеся Детской музыкальной школы при колледже искусств Влада Бартова, Тамара Васильева, Анастасия Галковская, Григорий и Максим Косых, Марк Меньшиков, Александра Сипкина.

Как рассказала руководитель проекта Ирина Галковская, цель этой творческой работы – знакомство молодых эстрадных певцов с музыкой из мультипликационных фильмов, снятых кинокомпанией «Дисней» в разные годы.

В концерте прозвучали песни из знакомых и всеми любимых мультипликационных фильмов «Красавица и чудовище», «Моана», «История игрушек», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Рапунцель, запутанная история», «Геркулес», «Храбрая сердцем», «Русалочка», «Холодное сердце», «Утиные истории», «Мулан», «Тайна Коко», «Король Лев», «Коты аристократы», «Принцесса и лягушка».

«Все композиции, отобранные нами в программу концерта, являются высокохудожественными образцами песенного жанра и получили широкое признание не только зрительской аудитории, но музыкальных критиков. Это подтверждается большим количеством самых престижных премий, в том числе Оскар, Золотой глобус, Грэмми, которыми были удостоены авторы песен – Элтон Джон, Алан Мэнкен, Лин-Мануэль Миранда, Рэнди Ньюман, Рон Джонс и другие», - отметила преподаватель.

«Будущие артисты, преподаватели эстрадного пения, а именно такую дипломную квалификацию получают наши студенты, должны понимать жанровую специфику музыки для детей, владеть разнообразными исполнительскими приёмами, уметь перевоплощаться в различные сценические образы, органично двигаться. На наш взгляд, музыка из Диснеевских фильмов прекрасно подходит для решения той мультизадачности, которая стоит сегодня перед современными преподавателями при формировании профессиональных компетенций у студентов-вокалистов», - заключила Ирина Галковская.