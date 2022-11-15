Культура

Поэт и журналист Дина Дабришюте посоветует псковичам пять книг 18 ноября

Поэт, журналист и настоящий сноб Дина Дабришюте подготовила пять книг, которые будет советовать прочитать в рамках проекта «Букбар» креативного пространства Loft 18 ноября с 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Дина Дабришюте – поэт, чтец аудиокниг издательства «ЭКСМО», телерадиоведущая, колумнист Псковской Ленты Новостей, автор-составитель книги «Псковские народные сказки», автор электронного сборника стихотворений «Когнитивная рекалибровка» и Telegram-канала со стихами и эссе.

Интересоваться поэзией начала ещё в школе, принимала участие в областных конкурсах прозы и поэзии. Победитель всероссийской мастерской для молодых авторов «Мир литературы. Новое поколение» (семинар поэзии, 2022), участник V Всероссийского совещания молодых литераторов Союза писателей России «Химки-2022», лауреат международного поэтического фестиваля «Словенское поле» (2016), финалист Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри» (2016), победитель и призёр городского конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» разных лет.

С 2022 года руководитель Совета молодых литераторов Псковского региона.

«Букбар» распахнёт свои двери 18 ноября. Работаем с 19:00 и до последнего посетителя. Подробности по ссылке. Литературный проект «Букбар» реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.