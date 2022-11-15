Культура

Залы «Михайловского» уже готовы принять «Пушкина и…»

В Государственном музее-заповеднике А. C. Пушкина «Михайловское» завершена подготовка к I Фестивалю анимации и литературы «Пушкин и…», который стартует в Псковской области завтра, 17 ноября.

Интерьеры музейного Научно-культурного центра сейчас выглядят вот так.

Малый зал. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, завтра всех желающих ждут в музейном Научно-культурном центре (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). В 16:00 здесь, в большом театрально-концертном зале, запланировано торжественное открытие фестиваля. В программе церемонии — представление членов жюри, музыкально-литературная композиция и обзор анимационных фильмов, включённых в конкурсную программу.

Получасом раньше, здесь же, в НКЦ, откроют подготовленные к мульти-празднику выставки: книг, эскизов и кукол для анимационных лент.

Отдельные творческие встречи с участниками фестиваля завтра запланированы и в Пскове.

В музее-заповеднике «Михайловское», который выступает партнёром проекта, напомнили, что все показы, творческие встречи и выставки фестиваля «Пушкин и…» бесплатны для зрителей.