Культура

Сохранение Анастасиевской часовни обсудят на конференции в Пскове

Научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» пройдет в Пскове 18 ноября. Мероприятие состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники конференции подведут предварительные итоги года и обсудят результаты комплекса мероприятий в Псковской и Ленинградской областях по сохранению объектов культурного наследия (ОКН). Отдельное внимание уделят вопросам развития волонтёрства и привлечения молодежи в этой сфере.

Будут рассмотрены также примеры обоснованной корректировки предметов охраны ОКН, расширяющей возможности приспособления памятников для современного использования.

Речь пойдет и о сохранении конкретных объектов, таких, как церковь Михаила Архангела с колокольней XIV века, церковь Успения в селе Мелетово, Анастасиевская часовня и других.

Эксперты также дадут оценку пилотному проекту Псковской области «Культурная дорога», реализованному на автобусном маршруте №17 города Пскова и направленному на популяризацию Псковской и российской культуры и истории.

Программу конференции можно посмотреть здесь.