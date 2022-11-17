Культура

Псковский музей-заповедник подготовил подборку хранящихся образов Деда Мороза

Ко дню рождения Деда Мороза Псковский музей-заповедник подготовил для псковичей подборку различных елочных игрушек, открыток и других образов Дедушки, которые хранятся в музее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Среди наиболее интересных можно выделить миниатюрную ватную елочную игрушку Деда Мороза. Большие игрушки, которые традиционно ставили под елку, встречаются довольно часто, а вот ватный Дед Мороз в формате елочной игрушки является редкостью. Отдельно хочется выделить, быть может, не такой яркий, но от этого не менее значимый экспонат – искусный рисунок на письме 1944 года, написанного бойцом с фронта к своей сестре. Рисунок поражает не только и не столько мастерством своего исполнения, сколько обстоятельствами и временем, когда он был нарисован», – рассказали в музее.

Увидеть эти и другие образы псковичи смогут на выставке «До Нового года – не трогать!», которая откроется во Дворе Постникова 1 декабря. А сейчас музей предлагает «окунуться в мир теплых и приятных воспоминаний о детстве, новогодних праздниках, волшебной атмосфере и чудесах посредством подборки».

«Ежегодно 18 ноября отмечается довольно необычное событие – день рождения Деда Мороза. Именно в этот день Дедушка отправляется в свое новогоднее путешествие по стране из Великого Устюга. Дата праздника выбрана не случайно – считается, что именно в этот день в Великом Устюге наступают первые зимние холода», – рассказали в музее о празднике.