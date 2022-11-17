Культура

С «ревизии» старого сундука начнут знакомство детей с музейным делом в «Михайловском»

В предстоящее воскресенье, 20 ноября, в Студии эстетического развития детей, работающей при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», начнётся новый учебный год. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала курирующая проект методист Пушкинского Заповедника Татьяна Трофимова.

Фото: архив Студии эстетического развития детей в «Михайловском».

«Тема нашей первой встречи, — детализировала Татьяна Трофимова, — "Бабушкин сундук". Мы поговорим о том, что хранили наши прабабушки в старых сундуках. Вспомним или узнаем, для чего предназначались "позабытые" в наше время вещи. Важно объяснить детям, почему многие из этих предметов являются объектами коллекционирования — порой очень и очень ценными! — и хранятся в разных музеях мира».

Методист также сообщила, что в этом году в заповеднике будут работать две группы — для дошкольников и для младших школьников. Некоторые из детей посещали музейные занятия и в прошлом году, но большая часть — новички. Студия пользуется большой популярностью в посёлке и в районе и сейчас запись, особенно в младшую группу, идёт очень активно. Традиционно «юные эстеты» и сопровождающие их лица приходят в НКЦ «Михайловского» по выходным.

Татьяна Трофимова уточнила, что программа занятий с детьми от сезона к сезону корректируется. В этом году в неё включено много новых тем. Например, «Дорога ложка к обеду» — об истории столовых приборов. Или «Хлеб — всему голова» (разговор о том, как и какие караваи пекли в пушкинское время, о современном нам продукте, о блокадном хлебе, и так далее). Всего в плане музейщиков — 19 очень разных уроков для каждой из групп.

Напомним, Студия эстетического развития в «Михайловском» была создана в 2017 году в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми. К проведению занятий в музее привлекают сотрудников разных служб и подразделений Пушкинского заповедника, многие из которых имеют базовое педагогическое образование.