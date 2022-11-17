Культура

Дни Пушкинской поэзии и ярмарка «Виноград» удостоены престижной национальной премии

Сразу два проекта Псковской области стали победителями Национальной премии Russian Event Awards, которая с 17 по 19 ноября проходила в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщила председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры взяли Гран-при премии в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000».

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» завоевала II место в номинации «Лучшее региональное событие в области гастрономического туризма».

«Я благодарю организаторов премии за высокую оценку проектов Псковской области, Правительство Псковской области за содействие в организации крупнейших событий региона и, конечно, свою команду за плодотворную работу», - написала Ольга Тимофеева.