Культура

Творческая встреча с Дмитрием Геллером прошла в псковском колледже искусств

Творческая встреча с российским режиссером, сценаристом, художником-постановщиком мультипликационного кино Дмитрием Геллером прошла 17 ноября в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже искусств.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

Творческая встреча состоялась в рамках фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…», который проходил в Псковской области с 17 по 20 ноября 2022 года при поддержке Фонда культурных инициатив и Пушкинского музея заповедника.

Дмитрий Геллер поделился со студентами специальностей отделения культуры и искусств секретами своего мастерства, продемонстрировав на экране созданные им фильмы: «Я видел, как мыши кота хоронили» (2011), «Хозяйка Медной горы» (2020).

«Студенты были очарованы Дмитрием Александровичем и попросили его вновь приехать в наш прекрасный город», – отметили в колледже

Напомним, что Дмитрий Геллер - один из самых самобытных российских художников, практически никогда не уезжавший с международных фестивалей без призов.

Участник художественных выставок в Свердловске, Москве, Петербурге, Вашингтоне, Копенгагене. Мультфильм «Мальчик» на музыку Джона Зорна удостоен Гран-при «Кинофеста» (Румыния, 2008), Гран-при и диплома Гильдии киноведов и кинокритиков «За красоту и трогательность высказывания» фестиваля «Окно в Европу» (2008), Приза Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» за Лучший анимационный фильм года (2008), Приза «Яркое Впечатление» фестиваля «Золотая рыбка» (2008). Также фильм получил 2 место в профессиональном рейтинге фестиваля «Суздаль» (2008).