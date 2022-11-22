Культура

Исполнилось 150 лет со дня рождения писавшей о Пскове Маргариты Ямщиковой

150 лет со дня рождения писательницы Маргариты Ямщиковой, подписывавшей свои произведения мужским псевдонимом «Ал. Алтаев», исполняется 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Маргарита Ямщикова. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Маргарита Владимировна Рокотова (в замужестве Ямщикова) вошла в литературу в 1889 году, подписав первое печатное произведение – сказку "Встреча Нового года" "Ал. Алтаев" по имени героя "Рассказа вдовы" Я. П. Полонского, благословившего юную писательницу на путь в литературе, который продлился почти семьдесят лет», - рассказала хранитель отдела редких книг и письменных источников музея-заповедника Татьяна Седакова.

Из-под пера Маргариты Ямщиковой вышло около 150 книг: жизнеописания художников эпохи Возрождения: Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи; композиторов Бетховена, Чайковского и Глинки; исторические романы о вождях народных движений: Гарибальди, Марате, Жижке и Гусе; воспоминания «Памятные встречи» и «У стен театра» о деятелях русского искусства рубежа XIX–XX веков.

Маргарита Ямщикова в возрасте 7 лет с сестрой Лизой Львов и ее подругой

В автобиографии Маргарита Ямщикова писала: «Меня больше всего интересовали исторические и биографические темы, моменты исторических бурь, будь то буря в области политических событий или в области искусства». Создавая образы своих героев, вовлекая читателей в пучины удивительных событий, писательница будто моделировала образ прекрасного человечества - общества художников, музыкантов и ученых, гениев и мыслителей, побуждала читателей всех возрастов к работе умы и души, отметила Татьяна Седакова.

«Гостеприимный Псков» вошел в жизнь будущей писательницы еще в детстве, когда в 1886 году она впервые вместе с отцом Владимиром Рокотовым, приглашенным в Псковский театр в качестве режиссера, приехала в город «со старой стеной, Гремячей башней, живописными бойницами, таинственным подземным ходом, внушительным собором и головокружительно-прекрасным видом на Пскову и Великую» («Памятные встречи»).

С 1895 года до последних лет жизни Маргарита Ямщикова проводила лето и начало осени в бывшей дворянской усадьбе Лог, недалеко от деревни Лосицы Плюсского района (раньше Гдовский уезд). В 1926 году она купила флигель в три с половиной комнаты поблизости от бывшего помещичьего дома, принадлежавшего О. К. Гориневской, и с тех пор приезжала сюда ежегодно, исключая военные годы, вместе с дочерью Люсей (актрисой и писательницей Л. А. Ямщиковой-Дмитриевой). Последний раз – в 1958 году.

Подробнее о писательнице можно прочитать в материале по ссылке.