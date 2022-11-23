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Культура

Экскурсии в Покровскую башню продлеваются до Нового года

24.11.2022 19:19|ПсковКомментариев: 0

Руководство Псковского музея-заповедника по просьбе посетителей решило продлить сборные экскурсии по музейному комплексу «Покровский угол» на декабрь 2022 года. Помимо постоянных по воскресеньям, также есть возможность заказать групповую экскурсию на любой день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В сентябре этого года Покровский угол стал доступен для посещения в рамках сборных экскурсий в теплое время года. Новость хорошо восприняли гости и жители Пскова, из-за чего было принято решение о продлении экскурсий.

Ближайшая сборная экскурсия по музейному комплексу «Покровский угол» состоится уже в это воскресенье 27 ноября в 13:00.

«Покровский угол всегда вызывал большой интерес у посетителей. Это действительно уникальный памятник архитектуры, который потрясает своей масштабностью и привлекает множеством легенд и преданий, связанных с этим местом. В течение осени мы получали много положительных отзывов и благодарностей от наших гостей за возможность побывать в этом таинственном месте и проникнуться его историей», – поделилась Елена Матин, начальник экскурсионного отдела Псковского музея-заповедника.

Сердцем комплекса является Покровская башня – самая мощная башня Псковской крепости. На экскурсии посетителям рассказывают, как разворачивались драматические события штурма города войсками короля Стефана Батория в сентябре 1581 года, каким образом псковичам удалось остановить врага. Одновременно происходит знакомство с историей одного из образцов храмового зодчества, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – храма Покрова и Рождества от Пролома, воздвигнутого в память о жертвах тяжелой осады.

Билеты продаются в кассах Приказной палаты (улица Кремль, дом 4) и Главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, дом 7).

Электронный билет можно купить по ссылке.

Стоимость: 150 рублей за человека – взрослые, учащиеся (студенты), в том числе по Пушкинской карте, 100 рублей за человека – дети до 16 лет.

Место сбора группы: у входа в Покровскую башню (улица Свердлова, дом 3).

Телефон для записи: +78112663311.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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