Культура

Псковский музей присоединяется к Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!»

Четвертая Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!», в рамках которой музеи традиционно проводят мероприятия, адаптированные для людей с инвалидностью и реализуемые с их участием, пройдет 1 по 11 декабря. Псковский музей-заповедник присоединяется к этой акции. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музейщиками разработан цикл разнообразных мероприятий на нескольких площадках музея-заповедника, а также в его филиалах.

«Я уверена, что музей способен создавать ту комфортную среду, в которой каждый будет иметь возможность прикоснуться к миру культуры и искусства, проникнуться им, открыть в себе новые таланты и просто быть услышанным. А ведь порой именно этого нам всем так не хватает», – отметила Зинаида Колесникова, главный специалист центра музейной педагогики.

В Поганкиных палатах участников акции будет ждать экскурсионно-образовательное занятие «Путешествие к псковскому купцу». В Картинной галерее Псковского музея-заповедника гости смогут посетить программу «Мой друг Музей!». Палаты у Сокольей башни порадуют участников мастер-классом по изготовлению рождественского сувенира. А во Дворе Постникова гостей ждут две интерактивных программы: «Добро пожаловать в музей!», посвященная народному зимнему фольклору, и «До Нового года – не трогать!», на которой участникам расскажут о традициях празднования Нового года в Советском Союзе.

К акции присоединяются и филиалы Псковского музея-заповедника. Музей истории города Печоры подготовил интерактивную программу «День именинника в музее». Сотрудники музея-усадьбы С.В. Ковалевской посетят Великолукский реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ и расскажут воспитанникам о детстве Софьи Ковалевской в Полибино. А в музее-усадьбе М.П. Мусоргского гости станут участниками театрализованной программы «Быт, традиции, обряды крестьян Псковской губернии в 19 веке», посетят музыкальный теневой спектакль «Легенда о цветущем папоротнике», а также совершат путешествие по усадьбе в рамках экскурсии «Жизнь и творчество М.П. Мусоргского».

Подробную информацию о мероприятиях Псковского музея-заповедника можно будет найти на сайте Всероссийской инклюзивной Акции «Музей для всех!» музейдлявсех.рф.