Культура

В Пскове завершается прием работ на творческий конкурс экосказок «Старые сказки на эколад»

В Пскове продолжается прием работ на творческий конкурс экосказок «Старые сказки на эколад», который проводят детская экологическая библиотека «Радуга» и завод «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Участникам конкурса предлагается взять за основу сюжет русской народной, в том числе псковской, сказки или отдельную сюжетную линию любой народной сказки и придумать собственную историю экологической тематики, которая дополнит оригинальную версию или внесет в нее новый смысл.

Более 50 юных псковичей уже приняли участие в творческом конкурсе экосказок. Первые конкурсные работы написаны по мотивам известных русских народных сказок «Репка», «Теремок», «Лиса и волк» и освещают важные экологические проблемы.

«У участников конкурса отличная фантазия, прекрасный слог и широкие познания в области экологии и охраны природы», - отметила заведующая сектором маркетинга информационных услуг библиотеки «Радуга» Ирина Столова.

Прием конкурсных работ проводится до 1 декабря 2022. Подробнее можно узнать по ссылке.

В состав жюри войдут библиотекари, представители Псковского завода «Титан-Полимер» и Регионального отделения Российского экологического общества. Авторитетными членами жюри согласились стать потомственная псковская сказочница, филолог и музыкант Евгения Буйко и руководитель проекта «Псковские сказки для детей» Анастасия Попова.

Награждение участников пройдет 22 декабря в рамках ежегодной конференции «Я защитник природы». В программе конференции: выступления представителей природоохранных организаций, награждение участников творческих конкурсов «Береги лес от пожара» и «Старые сказки на эко лад», выступление творческих коллективов.