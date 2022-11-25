Культура

«Михайловское» будет сотрудничать с «Домом Москвы» в Минске

В ходе рабочего визита в Республику Беларусь директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич обсудил возможности сотрудничества музея-заповедника и государственного предприятия «Московский центр международного сотрудничества» в Республике Беларусь (Дом Москвы в Минске) с его главой Олегом Черноусом

Деловая встреча Олега Черноуса и Георгия Василевича. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, предполагается, что Пушкинский заповедник сможет предоставлять белорусским коллегам выставки, проводить творческие встречи, культурно-просветительские программы и мастер-классы для аудитории разного возраста и разного уровня подготовки, принимать участие в отдельных акциях которые будет проводить «Дом Москвы» в 2023 году.

В заповеднике также напомнили, что «Михайловское» довольно активно сотрудничает со многими культурными и образовательными учреждениями и организациями Белоруссии, причём не только со столичными, но и с теми, что расположены в относительно небольших городах. В списке акций — совместные и обменные выставочные проекты, образовательные программы, работа на значимых культурных форумах.

Среди партнёров «Михайловского» — Национальный художественный музей Республики Беларусь, Национальный исторический музее Республики Беларусь, литературно-мемориальный музей Якуба Коласа, Государственный литературный музей Янки Купалы, Витебский областной краеведческий музей, Витебская гимназия № 3 имени А.С. Пушкина, Витебский центр современного искусства, Национальный Полоцкий историко-культурного музей-заповедник, Гомельская областная библиотека, другие учреждения.

Так, например, сейчас в выставочном зале в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» развёрнута выставка графики выдающегося деятеля белорусской и польской культуры XIX века Наполеона Матеуша Тадеуша Орды из фондов Национального художественного музея Республики Беларусь, которая будет доступна для жителей и гостей Псковской области до 22 декабря текущего года.

Напомним, что вчера, 25 ноября, директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич в качестве эксперта принимал участие в работе круглого стола «Литература и культура: векторы сотрудничества народов и государств» в новостном агентстве «Sputnik» в Республике Беларусь. Отметим также, что в Минске в эти дни проходит XII Международная конференция по продвижению русского языка.