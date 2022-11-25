Культура

Ольга Тимофеева приняла участие в заседании координационного совета по культуре при Минкультуры РФ

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева приняла участие в заседании координационного совета при министерстве России в Туле. Об этом она сообщила на своей странице в «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ольга Тимофеева

В рамках поездки Ольга Тимофеева посетила с коллегами выставку музыкальных инструментов и звукового оборудования ведущих российских производителей.

Минпромторг представил на выставке музыкальные инструменты и звуковое оборудование, которые производятся исключительно в России – Туле, Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Калуге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тверской, Иркутской и других областях.

Производители выпускают продукцию серийно и индивидуально под музыканта и его репертуар или же музыкальную площадку. На фабриках работают сильные конструкторские и инженерные бюро, а выпускаемую продукцию покупают во всём мире, отметила председатель регионального комитета по культуре. Программа на импортозамещения активно развивается и в сфере оснащения учреждений культуры.

Выставка пройдёт с 27 по 28 ноября в творческом индустриальном кластере «Октава», созданном на свободных площадях старейшего электроакустического завода.