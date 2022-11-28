Культура

Псковичей приглашают на экскурсию по Картинной галерее при свете свечей

Псковичей приглашают на экскурсию «Спустилась ночь» 2 декабря в 19:00, в ходе которой в полумраке, при свете свечей, они смогут совершить путешествие по одному из залов Картинной галереи. Об этом Рсковской Ленте Новостей рассказали в Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Вместе с экскурсоводом гости смогут обратить внимание на особенные фрагменты картин, не всегда заметные днем, взглянуть на знакомые полотна по-другому.

«В ходе путешествия вы окажетесь на рубеже XIX-XX веков, когда множество неоднородных художественных течений и группировок стремились показать свое уникальное видение этого мира, окунетесь в бесконечное многообразие шедевров изобразительного искусства и проникнитесь духом того времени», – рассказали в музее.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.