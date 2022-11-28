Культура

Реставраторы завершают отделку фасадов башен Снетогорского монастыря

Отделка фасадов двух башен ограды Снетогорского монастыря завершается в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Реставраторы привели в порядок Приворотную башню, которая встречает входящих на территорию обители слева от нижних ворот.

В Южной башне так же завершаются штукатурные работы.

Ранее, после проведения противоаварийных работ на склоне, было укреплено основание Южной башни со стороны реки Великой. Внутри башни выполнена укладка монолитной плиты пола. Началось устройство деревянных перекрытий на двух ярусах башни. Для подъема на разные уровни башни строится деревянная лестница.

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Периметр монастырской ограды – 420 метров. Вместе с башнями она является частью архитектурного анасабля монастыря, который входит в список ЮНЕСКО.