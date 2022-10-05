Культура

Дату строительства колодца в Снетогорском монастыре уточнили специалисты

Время строительства колодца в подвалах Дома заведующего усадьбой подтвердили специалисты в ходе проектных работ в Снетогорском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: материалы Бундесархива, предоставленные архитектором В. Никитиным

Колодец относится к периоду Великой Отечественной войны. Его обнаружили в 1991 году в здании, входящем в состав объекта культурного наследия федерального значения «Монастырские здания», XVII-XVIII веков в процессе обмера подвала.

«Колодец был прикрыт истлевшими досками, провалившимися внутрь; глубина «колодца», по оценкам, составляла 10 метров. Было выдвинуто предположение, что это исторический колодец XVI века. Обследования сохранившихся материалов (доски, гвозди) позволили уточнить датировки», - рассказали специалисты.

Так, устройство колодца относится ко времени оккупации Пскова фашистами.

«Вероятно, в планах было устройство колодца для обеспечения потребностей в воде, однако, воды обнаружено не было», - добавили в учреждении.