Культура

Областной конкурс исполнителей на духовых инструментах прошёл в Пскове

Областной конкурс исполнителей на духовых инструментах прошёл в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Конкурс проходил на базе Детской музыкальной школы №5 города Пскова и собрал более 30 участников из музыкальных школ города и области.

Как рассказали в учреждении, жюри, в состав которого вошли преподаватели колледжа искусств, артисты Губернаторского симфонического оркестра Псковской областной филармонии Сергей Матвеев (кларнет), Илья Кричевский (гобой), Вадим Подмогаев (туба), по достоинству оценило профессиональные качества юных музыкантов.

Обладателями высшей награды конкурса – гран-при стали сразу несколько молодыхисполнителей: Лукерья Первушина (саксофон, ДШИ поселка Плюсса), Лев Кричевский (валторна, ДМШ сектора педагогической практики ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова), Марианна Ершова (труба, ДШИ Себежа) и Яна Андреева (флейта, ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова).