Культура

На юбилей детской музыкальной школы №2 приглашают псковичей

Торжественный вечер, посвящённый 50-летию детской музыкальной школы №2 имени М. П. Мусоргского в Пскове (улица Красноармейская, 21), состоится в концертном зале учреждения 30 ноября в 18:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

«Посетить мероприятие приглашают всех желающих. В программе юбилейного вечера – официальные поздравления, музыкальные выступления учеников и выпускников школы, теплая и душевная атмосфера праздника», - рассказали в администрации.

Детская музыкальная школа №2 имени М. П. Мусоргского основана в 1972 году на базе классов общеобразовательных школ города. В 1974 году на основе филиала школы на Запсковье образовалась Детская музыкальная школа №3, а в 1989 году на базе духового отдела – Детская музыкальная школа №5.

С 1989 года школой руководит выпускник Московского государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных Юрий Наконечный. Благодаря целеустремленности, настойчивости, деловым качествам Юрия Наконечного в 1995 году было построено здание школы по адресу: улица Красноармейская, 21, заметили в администрации.

В 1996 году школе присвоено имя великого русского композитора и земляка Модеста Мусоргского, а также состоялось торжественное открытие памятника композитору рядом со зданием школы.

В 2002 году, к 30-летию школы, был сдан в эксплуатацию концертный зал на 300 мест. Зал оборудован современной звуковой и световой аппаратурой. С введением в строй концертного зала количество культурно-массовых мероприятий для населения микрорайона увеличилось в 4 раза.

В Детской музыкальной школе №2 имени М. П. Мусоргского работает творческий коллектив преподавателей, обладающий высоким профессионализмом. Из 46 преподавателей – 25 имеет высшее образование, 38 преподавателей – специалисты высшей и первой квалификационной категории. 26 преподавателей награждены Почетными знаками министерства культуры РФ «За достижения в культуре» и «За отличную работу».

В школе обучается свыше 650 учащихся по разным специальностям: фортепиано, струнно-смычковые инструменты, народные клавишные инструменты, струнно-щипковые инструменты, хоровое пение, сольное и эстрадное пение, гитара, гусли, домра, балалайка. За 50 лет работы школа выпустила более 5 тысяч учащихся, многие из которых продолжили музыкальное образование в высших специальных учебных заведениях России и за рубежом.