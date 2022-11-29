Культура

Псковичка передала домашние книги в фонд СИЗО №1

Жительница Пскова передала книги из домашней библиотеки в дар подведомственным УФСИН учреждениям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Библиотечный фонд СИЗО-1 пополнился новыми экземплярами. Часть личной домашней библиотеки учреждению безвозмездно даровала местная жительница. По её словам, книги и журналы давно прочитаны, а некоторые - перечитаны несколько раз, и новая жизнь для них может начаться именно в стенах тюремного замка», - рассказали в ведомстве.

Литературу женщина передала лично сотрудникам отдела по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными. Теперь к уже имеющимся в учреждении экземплярам классической и научной литературы добавятся новые, среди которых особое место занимают не только сочинения русских и зарубежных авторов, книги о Великой Отечественной войне, популярные поэтические сборники, но и произведения литературы современности.

«В преддверии Нового года я всегда стараюсь освободить дом от вещей, которыми уже не пользуюсь. В этом году решила, что пора расстаться с частью библиотеки. Люди подсказали, что самый лучший выход – отдать их в места лишения свободы. Нашла телефон, позвонила, и ребята сами приехали всё забрали. Надеюсь, они принесут пользу лицам, находящимся в заключении», - отметила псковичка.

В ведомстве добавили, что значение книг в учреждениях УИС велико и направлено на оказание помощи лицам, заключенным под стражу, на пути исправления и адаптации в обществе после освобождения.