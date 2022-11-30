Культура

Лекция о 96-м Омском пехотном полке пройдёт в Пскове

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого Александра Невского в Пскове 8 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме.

Тема мероприятия: «96-й Омский пехотный полк в литературе и фотографиях: Обзор». В качестве лектора главный библиотекарь отдела социокультурного развития Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Елена Николаева.

Мероприятие начнётся в 18:00 по адресу: улица Максима Горького, 67. Справки по телефону: (8112)72-14-41.