Культура

Общественную награду «Медаль М. И. Семевского» вручили в Великих Луках

Заместитель главы Великих Лук Сергей Агарёв на заседании круглого стола, посвященного 30-летию Великолукского городского краеведческого общества, вручил общественную награду «Медаль М. И. Семевского». Об этом сообщается в группе городского краеведческого общества в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Великолукское городское краеведческое общество

Награду вручили:

- Владимиру Орлову, почетному гражданину города Великие Луки, заслуженному учителю России, экскурсоводу краеведческого музея Великих Лук, члену Союза краеведов России и Совета Великолукского городского краеведческого общества;

- Валентине Зандер, заслуженному работнику культуры РФ, заслуженному работнику культуры Псковской области, руководителю сферы культуры города Великие Луки с 1987 по 2017 годы.

Согласно Положению об общественной награде Великолукского городского краеведческого общества «Медаль М.И. Семевского» ею награждаются краеведы, общественные деятели, благотворители и иные лица, внесшие значительный вклад в развитие краеведения.

Значительный вклад в развитие краеведения предполагает многолетнюю, эффективную и имеющее широкое общественное признание деятельность в области изучения истории, природы и культуры родного края, популяризацию краеведческих знаний среди разных групп населения, организационную, благотворительную и иную деятельность, направленную на поддержку краеведческого движения.

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«Поздравляем коллег с признанием заслуг, благодарим за вклад в развитие краеведения!» - добавили в городском краеведческом обществе.