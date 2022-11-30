Культура

Полувековой юбилей отметила детская музыкальная школа №2 в Пскове

Торжественный вечер, посвящённый 50-летию детской музыкальной школы №2 имени М. П. Мусоргского в Пскове (улица Красноармейская, 21), состоялся в концертном зале учреждения сегодня, 30 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Коллектив музыкальной школы поздравили с 50-летием учреждения заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная, начальник управления культуры администрации города Пскова Дмитрий Яковлев и другие приглашённые.

«Детская музыкальная школа - это не только музыкальная школа, которая учит любви к музыке, учит наших детей петь и играть. Это настоящий, добрый и уютный семейный дом», - подчеркнула Галина Наваленная.

«Детская музыкальная школа №2 для нас - это 650 учеников, 46 преподавателей, 38 из которых носят почетные звания от министерства культуры России. Это 5000 выпускников, которые после окончания школы продолжили свое образование в культурных заведениях, в том числе и за рубежом. Желаю нашей дорогой школе еще как можно больше юных псковичей привлекать к любви к музыке», - отметил Дмитрий Яковлев.

На торжественном мероприятии преподавателям музыкальной школы вручили грамоты управления культуры администрации города Пскова и грамоты администрации города Пскова.

Детская музыкальная школа №2 имени М. П. Мусоргского основана в 1972 году на базе классов общеобразовательных школ города. В 1996 году школе присвоено имя великого русского композитора и земляка Модеста Мусоргского. С 1989 года школой руководит выпускник Московского государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных Юрий Наконечный.

В школе обучается свыше 650 учащихся по разным специальностям: фортепиано, струнно-смычковые инструменты, народные клавишные инструменты, струнно-щипковые инструменты, хоровое пение, сольное и эстрадное пение, гитара, гусли, домра, балалайка.

В Детской музыкальной школе №2 имени М. П. Мусоргского работает творческий коллектив преподавателей, обладающий высоким профессионализмом. Из 46 преподавателей – 25 имеет высшее образование, 38 преподавателей – специалисты высшей и первой квалификационной категории.

Перед педагогами и гостями торжественного концерта выступили воспитанники и преподаватели Детской музыкальной школы №2, а также некоторые гости мероприятия.