Культура

Выставка калужского фотохудожника Василия Коржоса открылась в Пскове

Выставка калужского фотохудожника Василия Коржоса открылась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Библиотеке-центре общения и информации имени И. Н. Григорьева.

Василий Коржос родился в 1943 году, проживает в Калужской области. С 1964 по 1999 год он занимался черно-белой фотографией, много снимал пейзажи - природные и городские. С 2007 года занимается цветной фотографией для души, в каждом дне находя новые сюжеты для своей коллекции.

«Ему бы очень хотелось, чтобы его фотографии увидели люди и поняли природу чуть лучше. Автор фотографий призывает внимательно и бережно относиться к окружающей среде и замечать красоту вокруг нас!», – рассказали в библиотеке.

На выставке фотографий зритель увидит окружающий мир глазами фотохудожника через объектив его фотокамеры.

Выставка проходит в Библиотеке-центре общения и информации имени И.Н. Григорьева с 1 по 31 декабря по адресу: Псков, улица Юбилейная, дом 87-а.

Вход свободный.