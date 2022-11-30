Культура

Псковский музей-заповедник провёл занятие с сотрудниками интеграционных мастерских

Сотрудники Псковского музея-заповедника провели очередное занятие с молодыми людьми из производственно-интеграционных мастерских имени Шмитца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках культурно-образовательной программы «Мой друг музей» учащихся познакомили с шедеврами картинной галереи.

Главный специалист центра музейной педагогики Зинаида Колесникова рассказала, что музей и мастерские связывает давняя плодотворная работа по социализации и развитию коммуникабельных навыков у воспитанников через культурно-историческое пространство города Пскова и региона.

Одновременно проводятся акции к Дню Победы, Дню музеев, мастер-классы, организуются экскурсионные поездки и специальные мероприятия к декаде инвалидов. В среднем в месяц проходит порядка 4-5 мероприятий.