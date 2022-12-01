Культура

Вещи героев Отечественной войны 1812 года представят на выставке во Дворе Постникова

Выставка «Чести своей никому не отдам», приуроченная к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года, готовится в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Главной темой выставки станет вклад Псковской земли в дело победы в войне. Посетители смогут увидеть предметы из фондов Псковского музея-заповедника, среди которых, помимо образцов холодного и огнестрельного оружия того периода, будет представлен ряд интереснейших вещей, принадлежащих героям Отечественной войны.

Одним из таких экспонатов является напрестольный крест конца XVII – начала XVIII века. На деревянную основу креста наложены серебряные позолоченные пластины с чеканным распятием на лицевой стороне. На рукояти находится чеканный растительный орнамент, который повторен в технике резьбы на боковых гранях креста. Оборот креста – серебряный, имеет шесть гладких медальонов, на которых могли бы быть написаны слова о святынях, вложенных в этот крест. На рукояти присутствует вкладная надпись: «Подаяние полковницы Ольги Михайловны, госпожи Фигнер. 1816 год».

«Сам крест старше вкладной надписи. Он мог быть сделан в конце XVII – начале XVIII века. Ольга Михайловна Фигнер – вдова героя Отечественной войны 1812 года Александра Самуиловича Фигнера. Она 40 лет хранила память о нем и делала вклады в храм, где был похоронен отец ее мужа. Александр Фигнер был одним из организаторов партизанской борьбы 1812 года. В 1813 году он погиб во время переправы через реку Эльба», – отметила хранитель коллекции драгоценных металлов Псковского музея-заповедника Ирина Галицкая.

Помимо креста, на выставке представят мемориальные предметы, связанные с родом псковских дворян Вохиных-Булаевских, из коллекции Псковского музея-заповедника. Часть предметов были переданы в 1991 году потомком рода Николем Владимировичем Булаевским. Один из наиболее интересных экспонатов – кубок из кокосового ореха с отделкой из слоновой кости. Кубок украшен медальонами с профильными изображениями героев Отечественной войны 1812 года Петра Витгенштейна, Матвея Платова и Михаила Кутузова.

«Примечательно, что этот кубок сопровождает пояснительная записка, составленная потомком рода Вохиных-Булаевских. В ней он сообщает, что изначально кубок принадлежал участнику Отечественной войны 1812 года генералу-майору Николаю Васильевичу Вохину. По семейному преданию, он участвовал в Бородинской битве. При атаке французов он защищал свою пушку, во время чего потерял палец на руке», – подчеркнула хранитель предметов этнографии и декоративно-прикладного искусства Псковского музея-заповедника Жанна Короткова.

Крест Фигнера, кубок Вохина, а также многие другие исторические реликвии из фондов Псковского музея-заповедника, связанные с Отечественной войной 1812 года, можно увидеть на выставке «Чести своей никому не отдам», которая откроется во Дворе Постникова 14 декабря.