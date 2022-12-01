Культура

Киносъёмочная группа телеканала «Звезда» работает в Стругокрасненском районе

Киносъёмочная группа телеканала «Звезда» работает в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Стругокрасненского района

Киносъёмочная группа телеканала «Звезда» планирует снять документальный фильм «Легенда войны» о Герое Советского Союза Леониде Голикове. В нем журналисты расскажут о подвигах юного партизана.

«В партизанский отряд подросток вступил в 15 лет, когда немцы оккупировали его край, и в составе 4-й Ленинградской партизанской бригады действовал по северу и востоку Псковской области. В Стругокрасненском районе отряд с юным героем совершил несколько вылазок, в том числе самую известную операцию — партизаны напали на автомобиль немецкого генерала Рихарда Вюрца», - рассказали в администрации.

Съёмочная группа остановилась у памятного знака, установленного у трассы Санкт-Петербург - Псков. Глава района Александр Волков рассказал съёмочной группе о партизанском отряде, в котором принимал участие Леонид Голиков.

«Нам отрадно, что память о тех годах, когда немцы оккупировали Стругокрасненский район и в марте 1942 года был создан партизанский отряд, воскреснет в эфире телеканала "Звезда". Леня Голиков достоин того, чтобы им гордились не только жители Стругокраснеснкого района, но и всей страны, – отметил глава района.

Также съёмочная группа посетила районный краеведческий музей, а затем школьный музей в Стругокрасненской школе. В качестве экспертов выступили главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко и краевед Алексей Федоров.