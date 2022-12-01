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Культура

«Мину-лягушку» представили на выставке «Предметный мир войны» в Пскове

02.12.2022 15:28|ПсковКомментариев: 0

Новый экспонат представили на выставке «Предметный мир войны», посвященной Победе советского народа в Великой Отечественной войне, в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что дает возможность освещения различных аспектов военной истории Псковщины.

Сейчас на выставке представлена противопехотная мина S-mine или, как ее еще называли, «Springmine» (прыгающая мина). Это немецкая противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения времен Второй мировой войны. Была разработана в Германии в 1930-х и принята на вооружение Вермахта в 1935 году. Предназначалась для применения на открытой местности против пехотных подразделений и небронированной живой силы.

«Это был совершенно новый тип мины. Она не управлялась по проводам, и минеру не требовалось сидеть в траншее и высматривать приближающуюся пехоту противника. S.Mi.35 сама определяла выгодный момент своего срабатывания. Вернее, момент взрыва такой мины определяла сама жертва, наступив на взрыватель нажимного действия или невольно выдернув боевую чеку взрывателя, зацепившись за проволоку», – отметил старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Мина S.Mi.35 широко использовалась Вермахтом на Восточном фронте, особенно начиная с осени 1941 года, когда контрудары Красной армии становились все более ощутимыми, а численность личного состава немецких дивизий заметно уменьшалась. На Восточном фронте ее обычно называли «мина-лягушка» или на немецкий манер «шпрингмина».

Теги: #выставка #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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