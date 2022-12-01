Культура

Псковичей приглашают на просмотр фильмов кинофестиваля «Катарсис»

Псковичей приглашают на просмотр короткометражных фильмов кинофестиваля «Катарсис», который пройдет с 4 по 12 декабря в Пскове в библиотеке-центре общения имени И. Н. Григорьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Псковичи смогут увидеть и обсудить 41 фильм. Каждый день фестиваля будет посвящен определенному жанру или виду кинематографа. Так, 4 декабря можно будет посмотреть короткометражные игровые фильмы, 5 декабря — документальные фильмы, 6 декабря — фильмы о правах человека. Также в афише фестиваля фильмы для детей, анимационные фильмы, экранизации, музыкальные клипы и социальные ролики.

Показы будут проходить ежедневно в 15.00 в библиотеке-центре общения имени И. Н. Григорьева на улице Юбилейной, дом 87-а. Вход свободный, справки по телефону (8112) 57-16-15.

В этом году Международный кинофестиваль «Катарсис», девизом которого является «Кинопроизводство со смыслом», пройдет на 15 площадках в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Пензе, Владимире, Новосибирске, Пскове, Владивостоке. «Григорьевка» является единственной площадкой кинофестиваля в Пскове.