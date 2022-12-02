Культура

Новые материалы введены в научный оборот на музейных чтениях в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в сегодня, 4 декабря, состоялась научно-практическая конференция, все выступления на которой были подготовлены сотрудниками учреждения.

Фото здесь и далее: Музей-заповденик «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, к обсуждению в нынешнем году было заявлено девять докладов и сообщений. Открыли чтения выступлением хранителя мемориальной усадьбы «Петровское», кандидата филологических наук Любови Козминой. Оно было озаглавлено «Семейные параллели»: Пушкин — царь-реформатор Пётр I». В год 350-летия первого русского императора эта тема была актуальна для многих музейных акций, в числе которых, в частности, — большая фондовая выставка «Пётр и Пушкин», развёрнутая именно в «Петровском», отметили в заповеднике.

Многие из докладов и сообщений, прозвучавших на конференции, основывались на данных, ранее неизвестных исследователям историкам и пушкинистам. Так, например, научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское Сергей Пинчук обратился к вопросу о первоисточнике текста Жалованной грамоты 1762 года императрицы Екатерины II Максиму Дмитриевичу Вындомскому, деду Прасковьи Осиповой, сердечной приятельницы Пушкина. А научный сотрудник отдела массовых мероприятий Ирина Ефимова рассказала об изображении церкви Воскресения Христова погоста Воронич в работах художников 1930-х годов. Материалы по этой теме пушкиногорские музейщики неожиданно обнаружили в фондах Всероссийского музея Пушкина (Санкт-Петербург) в процессе подготовки выставки «Пушкинский Заповедник в живописи и графике XIX — первой половины XX века» к столетию «Михайловского». Именно тогда удалось обнаружить и, более того, впервые вывести к широкому зрителю виды архитектурных памятников, которые были давно и, казалось бы, безнадёжно утрачены, в том числе — и Воскресенской церкви в деревне Ворониче.

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В музее особо подчеркнули, что в отличие от многих научных собраний, которые регулярно, вот уже в течение многих десятилетий, проводят в Пушкинском Заповеднике (как то: чтения памяти Гейченко в феврале; Михайловские Пушкинские чтения к годовщинам приезда Пушкина в так называемую северную ссылку в августе; конференц-проект «Библиотека в усадьбе» в апреле, etc.), так называемая «внутримузейная» конференция почти исключительно ориентирована на темы, непосредственно связанные с «Михайловским». По традиции её участники обсуждают отдельные наработки из опыта работы музея с посетителями и итоги научных исследований, проведённых в течение уходящего года.

Подготовленные к конференции доклады и сообщения, как планируется, будут опубликованы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет силами музея-заповедника в 1996 года и на сегодня насчитывает 93 книги.