Культура

Итоги конкурса «Чернильница» подвели в Пскове

Финал XII городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» состоялся 5 декабря в малом зале Псковского академического драматического театра имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра

В этом году мероприятие было приурочено 130-летию со дня рождения известного поэта Серебряного века Марины Цветаевой.

«Более 150 зрителей заполнили тёмный зал под исполнение произведений поэтессы. Программу финала конкурса также наполнили выступления чтецов, поэтов со своими произведениями», - рассказали в молодёжном центре.

В торжественной обстановке приглашённые гости и жюри, которые оценили работы участников в этом году, публично объявили победителей в следующих номинациях:

Номинация «Лучший писатель малого жанра»

1 место – Александр Годунов,

2 место – Дарья Шумаркина,

3 место – Анастасия Фель.

Номинация «Лучший поэт» (14–17 лет)

1 место – Александра Гавала,

2 место – Екатерина Иванова,

3 место – Наталья Крюкова.

Номинация «Лучший поэт» (18–35 лет)

1 место – Роман Байков,

2 место – Татьяна Пловец,

3 место – Анастасия Исаева.

Номинация «Лучший чтец»

1 место – Ирина Елфимова,

2 место – Анастасия Куклина,

3 место – Надежда Шукшина.

Номинация «Лучший чтец на иностранном языке»

1 место – Роман Байков.

Номинация «Лучший иллюстратор»

1 место – Ульяна Бобылева,

2 место – Анна Оболенская,

3 место – Ольга Гребнева.

Завершением мероприятия стало выступление руководителя школы музыки «Полиритм» Марии Анисимовой с мелодией «Портрет», которая стала частью аудиокниги конкурса «Чернильница» в 2022 году.

В центре отметили, что в этом году в организационный комитет конкурса «Чернильница» на участие в семи номинациях поступило рекордные 104 заявки от 55 поэтов, 24 чтеца, 17 писателей малого жанра и 15 иллюстраторов.

Спонсорами мероприятия стали завод «Псковский гончар», арена виртуальной реальности «ZAGA-GAME», кондитерская «Французская булочка», издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный странник», магазин канцелярских товаров «Золотая скрепка», торговая сеть «Книжица», сеть магазинов «Мир красоты», художественная студия «Арт Саквояж», ООО «Мир Вольта», кофейня «Кофейная коза», БКЗ Филармонии, арт-студия «Кактус», школа музыки «Полиритм», Псковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина, сеть магазинов «Рукоделие» магазины товаров для творчества, магазин подарков и сувениров «Квадрат» и цветочное пространство «Воздух».