Культура

Выставка новогодних игрушек открылась в Псковском музее-заповеднике

Выставка новогодних игрушек и елочных украшений «До Нового года – не трогать!» открылась во Дворе Постникова в Пскове 8 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Посетители выставки смогут познакомиться с традициями подготовки и празднования Нового года в Советском Союзе, увидеть множество необычных елочных украшений и узнать, как история большой страны отражалась в новогодней игрушке.

Пространство выставки построено с учетом тематики игрушек, которые выпускались в различные периоды советской истории. Вы увидите персонажей сказок А.С. Пушкина, различные игрушки космической тематики, приуроченные к полету в космос Юрия Гагарина, уникальные стеклярусы причудливых форм, серию фигурок, посвященную покорению Арктики, и даже царицу полей – кукурузу, так тесно вошедшую в жизнь советских людей в период правления Н.С. Хрущева.

«Помимо елочных украшений на нашей выставке представлены большие игрушки, которые ставили под елку или рядом с ней. Наиболее интересными из них являются ватные Деды Морозы более раннего и более позднего периода и плюшевые медведи, которых часто дарили на Новый год в советское время», – поделилась куратор выставки, ведущий специалист центра музейной педагогики Псковского музея-заповедника Софья Голубева.

Музей отдельно отмечает, что выставка с названием «До Нового года – не трогать!» интерактивная. Желающим будет предоставлена возможность наощупь изучить, что из себя представляли игрушки того или иного периода, тактильно почувствовать особенности материалов и исполнения. Также посетителей ждет фотозона, где можно будет примерить новогоднюю карнавальную маску и запечатлеть себя в ярком образе.

Выставка работает во Дворе Постникова (Мешок-2) по адресу: улица Олега Кошевого, 2.

Стоимость: дошкольники – 100 рублей за человека, школьники/студенты – 150 рублей за человека, взрослые – 200 рублей за человека.

Справки по телефону: +78112292260.