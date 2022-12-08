Культура

В Псковском районе идет активная подготовка к девятому тому «Солдаты Победы»

В Псковском районе активно идёт работа по подготовке 9-го псковского тома историко-документальной книги «Солдаты Победы», посвящённого участникам Великой Отечественной войны — жителям Пскова и Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Фото: администрация Псковского района

Подготовкой книги занимаются областные, городские и районные рабочие группы под руководством краеведа, историка Николая Никитенко. Сведения собираются из архивов военкомата, отделения Пенсионного фонда РФ, сайтов Центрального архива Министерства обороны РФ, государственного архива Псковской области и ведомственных архивов, учреждений образования, культуры и других источников. На данный момент, подготовлен материал о 1147 человек, однако работа далека от полного завершения, выявлено только 450 фотографий участников войны.



«Всех, кто владеет информацией о ветеранах Великой Отечественной войны и сохранил фотографии, удостоверения, письма, все, что поможет уточнить биографию ветерана, просьба откликнуться.

Адрес электронной почты soldatypobedypskov.r@yandex.ru, телефон 72-07-25, группа в ВК», - добавили в пресс-службе.



Напомним, многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти», в которой отражены имена уроженцев Псковской области, погибших в годы Великой Отечественной войны.



Проект призван увековечить память о людях фронтового поколения, которые в борьбе с фашизмом отстояли свободу страны, а затем принимали участие в восстановлении разрушенных городов и сел Псковщины.