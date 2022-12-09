Культура

Пушкиногорская школа искусств отметила 70-летие

Пушкиногорская школа искусств имени С.С. Гейченко отметила 70-летие со дня образования. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила директор школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова.

Фото/видео: Оксана Филиппова

«За эти годы выпускниками этого учреждения дополнительного образования стали тысячи пушкиногорцев. И всем этим людям наша школа искусств подарила возможность смотреть на мир через призму искусства. И самим выражать свои чувства, эмоции, отношение к действительности посредством искусства», - отметила она.

Оксана Филиппова поблагодарила нынешний коллектив педагогов и ветеранов за труд и терпение. «Талантливых учеников, новых проектов, развития и процветания!» - пожелала она.