Культура

Выставку работ по сюжетам греческой мифологии представят в Пскове

Выставку работ по сюжетам греческой мифологии Dionysia представят в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Выставку представит автор работ Ксения Наймушина 10 декабря в 13:00.

«Масштабный по формату, но легкий по текстуре, этот живописный проект посвящен сюжетам греческой мифологии, которые так или иначе связаны с образом и культом бога Диониса. В античной культуре Дионис олицетворяет то инстинктивное и иррациональное, что является источником жизни и энергии. Дионисийские мистерии - своего рода символ победы иррационального над рациональным», - говорится в анонсе мероприятия.

Как уточнили в библиотеке, в представленной серии работ через мифологические образы предпринята попытка донести идею примирения человека с природой и человека с самим собой.

«В своем творчестве я всегда нахожусь в поиске чего-то нового: обращаюсь к разным техникам, стараюсь находить необычные сочетания материалов и фактур, комбинировать цветовые пятна и образы», - сказала Ксения Наймушина.