Культура

В музее как на передовой — в «Михайловском» объявили тему предстоящих чтений памяти Гейченко

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» объявили тему предстоящих XXVI Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, традиционно эта конференция приурочена ко дню рождения легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», и в 2023 году — в год его 120-летия — запланирована на вторую декаду февраля.



Энгель Насибулин. Семён Гейченко (из собрания музея-заповедника «Михайловское»).

В этот раз организаторы чтений отошли от традиции выносить в название чтений какую-либо цитату из Пушкина и озаглавили конференцию длинно и несколько публицистически: «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века», отметив, что речь на ней пойдёт, прежде всего, «…о музейной работе во времена исторических потрясений, которые грозили самому существованию нашего Отечества».

Специалистов музейного, архивного и библиотечного дела, исследователей-историков, филологов и искусствоведов, представителей российского образования приглашают к обсуждению ряда тем. Среди них такие как: «Роль личности в становлении и развитии отечественной культуры», «Православие и культурное наследие России», «Музейная история в архивных документах», «Музейное строительство в послевоенные годы», «Музейные и парковые экспозиции в годы лихолетья. Борьба за сохранение мемориального ландшафта», проч., проч. С большим интересом в заповеднике отнесутся к докладам и сообщениям, посвященным жизни и творчеству отдельных персон, как то: «Музейные сотрудники — участники Великой Отечественной войны», «Участие деятелей культуры России XX века в жизни Пушкинского Заповедника» и, конечно, «С.С. Гейченко и Пушкинский Заповедник в архивных документах и личных воспоминаниях».

Другие темы, а также прочие подробности предстоящей конференции (контакты кураторов мероприятия, требования к заявке на участие и к тексту выступления для дальнейшей его публикации, etc.) можно найти на официальном сайте «Михайловского» (https://pushkinland.ru/2018/konf/konf191.php).