Культура

Конкурс на разработку бренда празднования 700-летия Гдова объявила районная администрация

Конкурс на разработку бренда празднования 700-летия первого упоминания Гдова в псковской летописи объявила администрация Гдовского района. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев.

Фото: Алексей Васильев / Telegram

«Это уникальная возможность закрепить за городом свой узнаваемый символ, который можно было бы использовать и после юбилейного года. Жюри конкурса, членами которого станут архитекторы, дизайнеры и художники из разных городов России, оценят работы онлайн», - отметил глава района.

Заявки принимаются до 25 января. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать в положении.