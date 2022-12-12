Культура

В Москве покажут спектакль, «выросший» из перфоманса в «Михайловском»

Родившийся в псковских пушкинских местах спектакль «Сон Татьяны. Пятая глава. Гадание» готовит к московской премьере театральная компания «Трикстер», сообщает «Российская газета».

Фото здесь и далее: «Сон Татьяны» в Михайловском /

Наталья Алексеева. Пушкинский Заповедник

Как рассказала корреспонденту издания либреттист Екатерина Поспелова, своего рода «исходной точкой» спектакля стал художественный перфоманс, который труппа показала в «Михайловском», близ Чёрного Ганнибалова пруда, нынешним летом, в центральный день Пушкинского праздника поэзии.

«Там всё в природе заповедника так напоено Пушкиным, что, кажется: спроси ёлку о чём-нибудь, — и она тебе ответит «онегинской строфой», — вспоминает сейчас Екатерина Поспелова. — В летнем представлении на открытом воздухе почти не было слов, и мы даже спорили о том, нужно ли тексту «Сна Татьяны» вообще звучать, не будет ли он литературной расшифровкой магии, происходящей на уровне декорации и реальных усадебных объектов».

«Потом мы перенесли спектакль в Москву, — продолжает Екатерина. — А здесь нет ёлок, говорящих пушкинским голосом и прудов, отвечающих в рифму.

И мы тогда стали то тут, то там, по ходу спектакля, произносить реплики из «Онегина», словно восстанавливая пушкинский пейзаж, словно мы сами — эти ёлки и пруды. Прибавился Чайковский, отвечающий за Пушкина в русской музыке. Текст самого «Сна» тоже появился, но не как нарратив, а как шум дерев. Твердо установленного текста нет вообще, всё будет меняться от спектакля к спектаклю. И даже сейчас, когда остались считаные дни до первого показа, мы ещё не знаем точно, что из текста останется, а что уйдёт. Пока мы стремимся стать соснами, журавлями, медведями, а не произносить реплики».

В «Михайловском» напомнили, что жутковатое — фантасмагорическое — интерактивное действо, режиссером, сценографом и художником которого выступила Этель Иошпа, нисколько не напугало праздничную публику. А самые решительные из зрителей под вой медведя и скрип двери, стоящей прямо посередине леса и открывающейся из ниоткуда в никуда, могли получить указание о том, по какой из трёх дорог они смогут прийти к своей подлинной судьбе.

В московском спектакле, сообщает «РГ» также предполагается элемент гадания. Причём актёры будут предсказывать судьбу желающим по узорам на дне кофейной чашки, по книге упоминаемого в романе Мартына Задеки и по «Евгению Онегину» Пушкина.