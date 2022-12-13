Культура

Псковский музей принял участие во Всероссийской декаде устного народного творчества

Специалист Центра музейной педагогики Псковского музея-заповедника Евгения Кривенко приняла участие в творческой лаборатории «Сказочные традиции народов России», которая проходила в Новосибирске 9-11 декабря в рамках Всероссийской декады устного народного творчества. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Лаборатория собрала фольклористов, исследователей устного народного творчества, авторов проектов, связанных с эпосом, сказителей и сказочников со всей страны. Участники лаборатории представили сказку с разных сторон: научной, методической и творческой.

Евгения Кривенко рассказала об использовании интерактивного потенциала народной сказки в музейной деятельности, представила публике фрагменты программы «В музей за сказкой», а также выступила с творческим номером на заключительном концерте.

«Я часто обращаюсь к жанру сказки в своей музейной и педагогической практике. Поэтому знакомство с опытом работы наших сибирских коллег оказалось очень кстати. Здесь были представлены нестандартные формы работы со сказкой, интересные проектные идеи, в том числе получившие грантовую поддержку, новые издания и методические разработки по сказке. Вернулась с багажом знаний и новых творческих замыслов», – отметила Евгения Кривенко.