Культура

Завершаются ремонтные работы в помещении музея истории Невеля

Завершается создание и наполнение места для хранения инвентаря и предметов обустройства полевого лагеря в помещении музея истории Невеля. Об этом сообщается в группе поискового объединения «Псковский рубеж» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: поисковое объединение «Псковский рубеж»

«Тем временем ребята из ПО "Патриот 60" продолжают уверенно идти к намеченной цели. Второй год мы по мере возможности производим ремонт в помещении музея истории Невеля», - прокомментировали поисковики.

Как только погода позволит, работы в данном помещении будут закончены и начнутся в соседнем, где запланировано создание экспозиции, посвященной истории поискового движения в Невельском районе, сообщили в группе объединения.