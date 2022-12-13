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Ваша карта шита

13.12.2022 17:50|ПсковКомментариев: 0

Сверкающие стразы — города и поселки, французские узелки — Бежаницкая возвышенность, синие стежки — лента реки Великой, россыпь бисера — «Псковское море». Местные мастерицы вышили карту региона. Их не остановили болезни и освоение новых техник. На презентации проекта стало известно, кому в подарок достанется новая вышивка и почему Псковская область больше, чем Россия.

 

Бисером по трунцалу

Светлана Самарина — дизайнер украшений и мастер по маникюру. 3 февраля этого года она создала чат, куда добавила мастериц со всей области. Кого-то нашла в разрешенной тогда соцсети, других подсказал областной Центр народного творчества.

«Некоторые мастера сразу ушли от нас, понимая, что работать в нескольких техниках им будет сложно», - объясняет куратор проекта «Вышиваем Псковскую область».

Прежде чем на подложку легли золотое шитье, вышивка лентами, мягкая канитель, бисер и бусины, трунцал, стежки глади — мастерицы получили распечатку физической карты Псковской области. Вместе с фоном ее разделили на 48 квадратов размером 10 на 10 сантиметров.

«Только вот этот кусочек маленький», - показывает Ольга Никифорова из Печорского района на результаты своей работы.

Маленький — но не по значению. В ее квадрате оказались Печоры с Изборском, Палкино и самый крупный камушек на карте — переливающийся алыми гранями Псков. Печерянка признается, что работа сложилась не сразу, «не понимала, как делать». Да еще и пришлось лечь в больницу. Но даже госпитализация не помешала завершить начатое.

Нине Васильевой из Новоржева повезло чуть меньше, под ее иголкой оказался невельский квадрат. Его она расшивала бисером, пайетками и французским узелком. «Да несложно!» - отмахивается она. Хотя больше любит вышивку крестиком. Учитель физики и математики, она увлеклась рукоделием на пенсии. Теперь ее дом украшают не менее 60 собственных работ, почти столько же она раздарила.

В Центре народного творчества на выставке с вышитой картой можно увидеть другие работы мастеров, которые над ней старались. Например, роскошные украшения Светланы Самариной, которые вполне подошли бы Шамаханской царице.

А на стенах висят вышивки Нины Васильевой: выполненные крестиком гербы области и района, памятник Екатерине Великой.

«Екатерину вышивала месяца два, одна из самых маленьких работ. А вот это, - немного поводила она по выставке, - «блэк вок», в переводе «черная работа», просто стежки».

Свой район «успела ухватить» Екатерина Шатрова из Бежаниц. Кроме квадрата с картой ей достались еще три изразца, покрывающие фон.

На изразцах символы Псковской области: сказки Пушкина, парашют ВДВ (на второй взгляд — воздушный шар из столицы российского воздухоплавания Великих Лук), ганзейская ладья, звезда Победы в Великой Отечественной войне, Псковский кремль, княгиня Ольга и князь Александр Невский, церкви.

«Вообще, я вышиваю крестом и бисером. Гладь на карте была новой для меня техникой. А изразец с лирой первый раз получился нехорошо, некрасиво. Светлана мне нарисовала эскиз, показала, как переделать, - говорит Екатерина Шатрова. - Вся работа заняла месяц. Мне кажется, для большинства людей она ничего не значит. А я очень рада и счастлива, что поучаствовала в этом проекте».

Вместе с фрагментами карты мастерицы получили материалы для работы. Могли добавлять и собственные.

«В двух изразцах использованы уникальные кабошоны: одна из мастеров делает кукольные личики из гипса, она сама их разрисовывала, это ручная работа», - обращает внимание Светлана Самарина.

Ограничение было одно — цветовая гамма. Итоговый результат должен был получиться гармоничным. Привезенные от 23 мастеров со всей области фрагменты собирала воедино Светлана Самарина. На себя же она возложила ответственную миссию — вышить герб на французском шелковом бархате.

По карте можно изучать природу Псковской области, а по изразцам вокруг нее — историю и настоящее региона. Ни один снимок не передает блеска и сверкания многочисленных камушков, украшающих работу. Насколько драгоценны эти каменья в материальном выражении и какую суму потратили на материалы — данных нет. «Мы не считали, сколько это стоит, - заверяет Светлана Самарина. - Каждая бусина и бисерина пришиты отдельно. Ручная работа — бесценна».

Кусочки России

Другая вышитая карта Псковской области уже стала настоящим экспонатом. В музейный фонд Чувашии включена вышитая карта России. В начале года регионы присылали свои фрагменты для нее, есть там и кусочек с псковским барсом.

Ту карту презентовали ко Дню России. А в День Конституции, когда в Пскове широкой публике представили вышитую карту региона, в Москве вновь состоялась презентация. В театре «Русская песня» Надежды Бабкиной снова показывали карту России. С последними изменениями. Вышивальщицы решили вопрос, на который с сентября все ищут ответ — где проходят западные границы страны. Между презентациями вышитая карта России находится в Чувашском национальном музее, где по ней водят экскурсии, а школьники собирают пазл-копию.

Своя вышитая карта России есть и в Пскове. Год назад Светлана Самарина объединила для ее создания 28 мастериц из разных регионов страны. Эта работа вдохновила ее на создание карты Псковской области.

«Псковская область состоит из 48 кусочков, а Россия из 40. Так что наша Псковская область побольше, чем Россия, - замечает Наталья Белова, и.о. директора Центра народного творчества. - Ну, такая красота! Просто диву даешься, как можно своими руками так все сделать красиво!»

Карта России от Светланы Самариной весь год путешествовала по области. Судьбу карты региона решит один человек, которому ее подарят.

«Мы с нашими мастерами решили подарить данное панно нашему губернатору, - сообщила на презентации проекта Светлана Самарина под аплодисменты зала, - все-таки она должна занять свое достойное место».

Наверняка, так и будет.

Юлия Магера, фото Александра Елисеева, Центра народного творчества и из сообщества «Вышитая карта России»

Теги: #народное творчество
Источник: Псковская Лента Новостей
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