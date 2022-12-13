Культура

Пскович принял участие в шоу на одном из федеральных каналов

Николай Зайцев, выпускник специализации «народное хоровое творчество» Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, принял участие в шоу «Поем на кухне всей страной». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в колледже искусств.

Фото здесь и далее: колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

«Серьезным творческим испытанием стало участие коллектива в шоу "Поем на кухне всей страной". К сожалению, за один шаг до финала коллективу пришлось покинуть шоу. Творческий коллектив колледжа искусств гордится своим выпускником и желает ему побед и дальнейших творческих свершений», – рассказали в колледже.

В настоящий момент Николай Зайцев работает в Доме культуры поселка Идрица и в Идрицком филиале агротехнического колледжа, руководит любительским театром и фольклорным ансамблем «Берегиня», преподает вокал. В коллективе Николая занимаются как дети, так и взрослые.

«Кроме музыки, Николай с большим интересом занимается традиционным ткачеством и лозоплетением, увлекается созданием картин по номерам, их, к слову, у мастера пятьдесят. Николай – постоянный участник выставок декоративно-прикладного творчества», – добавили о своем выпускнике в колледже искусств.