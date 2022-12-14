Культура

Уникальную коллекцию живописи Российской академии художеств представят в Изборске

Картины великих русских художников впервые представят в деревне Изборск Печорского района. В новом выставочном зале природного музея-заповедника 20 декабря откроется масштабный проект — «Россия. Истоки», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Среди экспонатов - произведения великих художников: Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова, Бориса Кустодиева, Михаила Авилова и многих других мастеров русского искусства. Работы ведущих представителей русского академизма относятся к жанру «большого исторического рода» — именно такое название носила историческая живопись в Императорской Академии художеств, начиная со второй половины XVIII века.

Произведения выдающих русских академистов на выставке покажут посетителям тот сложный маршрут, по которому двигалось национальное искусство, обращаясь к вопросам отечественной истории. Русские живописцы разных времен создали ряд блестящих художественных образов исторического прошлого, отметили в пресс-службе.

Проект подготовлен при участии Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» и музея архитектурной художественной керамики «Керамарх».

В период работы выставки организуют исторический лекторий и кинопоказы. Расписание этих мероприятий представлено на сайте музея-заповедника. Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00. Билет можно купить по Пушкинской карте.