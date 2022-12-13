Культура

Светлана Мельникова назвала 2022-й годом «музейного строительства»

Годом «музейного строительства» назвала 2022-й генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Назвать этот год замечательным и удачным можно, но это был и год тяжелых испытаний. То, что этот год был для нас годом музейного строительства – совершенно однозначно. Музей сейчас вырабатывает новую внутреннею структуру», – рассказала Светлана Мельникова.

В Псковском музее-заповеднике образуются службы, которые четко понимают, что им надо делать, уточнила она.

«Музейное строительство позволяет решать очень сложные и амбициозные задачи. В первый год моего пребывания здесь было много пожарных ситуаций. Ты приходишь в новый музей, и не знаешь, где тонко. Сейчас музей для меня стал более понятен. Пришли новые интересные люди. Мне нравится осознавать, что сегодня работать в Псковском музее-заповеднике, в лучшем понимании, престижно», – заключила она.